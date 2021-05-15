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Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ikizleri el öptü harçlığı kaptı |VİDEO

Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin ikizleri el öptü harçlığı kaptı |VİDEO
15.05.2021 00:10
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EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizlerine bakın! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterine can veren başarılı oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2016 yılında ise ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri büyüdü! Anne ve babasının ellerini öpüp bayramlaşan ikizler, sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. İkizlerin babalarının elini öptüğü sırada "Sende para var mı?" diye sorması ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. İşte o anlar…


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