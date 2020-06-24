Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı! Hurdaya dönen aracın bir gün kapısı bir başka gün...

24.06.2020 15:07

Oyuncu Şükrü Yıldız’ın 14 yıldır kullandığı 1987 model otomobili geçtiğimiz yıl arızalandı. Yurt içinde parça bulamayan Yıldız, yurtdışından parça siparişi beklerken aracından oldu. Şükrü Yıldız'ın Karaköy'de bir sokağa bıraktığı araç parça parça çalındı, hurdaya döndü! Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf, "İçi çöple doldu. Her türlü pislik var" dedi.

Şükrü Yıldız'ın 14 yıldır kullandığı 1987 model otomobili geçtiğimiz yıl arızalandı. Yurt içinde parça bulamayan oyuncu, yurt dışından parça siparişi vererek otomobilini Karaköy'de bulunan bir sokağa park etti. Dizi çalışmaları nedeniyle otomobiliyle ilgilenemeyen Yıldız bir süre sonra otomobilinin parçalarının çalındığını fark etti. Sokakta bulunan esnaf, otomobilin sahipsiz görülmesinin ardından hırsızların hedefi haline geldiğini söyledi. Parça parça çalınan otomobilden ise geriye hurdası kaldı.

HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf Adem Öztürk," Tophane'den bir arkadaş buraya arabayı bırakıyor. Araba biraz daha yukarıdaydı. Çalmak isterken buraya kadar inmiş."

"ARABA BURAYA GELDİĞİNDE SAĞLAMDI"

"Araba buraya geldiğinde sağlamdı, temizdi, her şeyi vardı. Bu hale geldi. Biz belediye ya da emniyetten bu arabayı kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü içi çöple doldu. Her türlü pislik var. Bizim isteğimiz bu arabanın buradan kaldırılması" diye konuştu.

"BİR GÜN KAPISI BİR GÜN KAYIŞI SÖKÜLDÜ"

Mahalle sakinlerinden İdris Tut ise "Oyuncu bir arkadaş arabayı buraya getirip bıraktı. Bir tamirhanedeymiş. Arabayı çekiciyle getirip buraya bıraktı. Sonra sokakta kalan çocuklar bir gün kapısını bir gün kayışını sökerek bu hale getirdiler. Sahibinin de haberi var bu durumdan" dedi.

Hurdaya dönen otomobilin ise amatör fotoğraf çekimleri ve video kliplerde kullanıldığı öğrenildi.