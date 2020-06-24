Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

24.06.2020 14:06

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve yakın arkadaşları ile birlikte Bodrum tatilinde. Eşi Neslişah Alkoçlar ile sarmaş dolaş görüntülenen Engin Altan Düzyatan, objektifleri fark edince verdiği tepkiyle dikkat çekti. Bu sırada sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflar paylaşmamaya özen gösteren eşi Neslişah'ın saks mavisi bikinisi ile fotoğrafları kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. 2 çocuk annesi olan Engin Altan Düzyatan'ın eşi, düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da rol alması beklenen Engin Altan Düzyatan ve eşinin Bodrum tatilinden görüntüler...