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Oyuncu Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri!

Oyuncu Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri!
02.03.2021 09:59
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atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Akil, Turgay Tanülkü gibi isimleri bulunduran ve salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en sevilen isimlerinden biri de Emine karakterine hayat veren Sevil Akı Saner. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Dizide oldukça sert bir karaktere hayat veren Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. Bakın Sevil Akı Saner'in eşi kimmiş.


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