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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci koronavirüse yakalandı! Durumu ağır olan Yeninci yoğun bakımda

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci koronavirüse yakalandı! Durumu ağır olan Yeninci yoğun bakımda
02.03.2021 09:17
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinden geldi. Selin Yeninci koronavirüse yakalandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin korona testi pozitif çıktı. Selin Yeninci'nin sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Hastanede tedavi altına alınan oyuncunun hayranları, dualar ve attıkları mesajlarla ona moral veriyor. 33 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci'den sevindiren haber geldi.


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