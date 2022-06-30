Oyuncu Merve Sevi son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılan Barış Akarsu, birinci olmasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. Yarışma sırasında Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapan Akarsu, "Islak Islak" şarkısının yanı sıra, "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi parçalarla müzik listelerini altüst etti. Türk Rock müziğinin efsanelerine adını yazdıran Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı 'Barış Akarsu Merhaba' filminin fragmanının yayınlanması üzerine de merhum sanatçı bir kez daha gündeme geldi. Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandırdığı filmin ilk fragmanının ardından Akarsu'nun Yalancı Yarim'deki partneri Merve Sevi de merak edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevi'nin son hali çok konuşuldu.