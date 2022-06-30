Haberler Magazin Videoları Oyuncu Merve Sevi son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Oyuncu Merve Sevi son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Oyuncu Merve Sevi son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
30.06.2022 17:54 - Son Güncelleme: 30.06.2022 17:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:21
İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi...
Magazin 00:04
Pınar Deniz kumsalda kamera...
Magazin 00:29
Ayça Ayşin Turan ve sevgilisi...
Magazin 00:14
Samyeli'nin kızı Deren'den...
Magazin 01:39
Miami'den bomba görüntüler...
Magazin 00:25
Gülşen’den sahne çok...
Magazin 02:17
Cüneyt Arkın NEDEN VEFAT ETTİ?...
Magazin 01:16
ABD’de 243 yolcu bulunan tren...
Magazin 02:00
Hakan Ural’dan duygulandıran...
Magazin 00:15
Hadise konser tarzıyla sosyal...
Magazin 00:07
Hande Erçel’den spor şovu!
Magazin 01:42
Ünlü oyuncuya kız arkadaşından...

2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılan Barış Akarsu, birinci olmasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. Yarışma sırasında Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapan Akarsu, "Islak Islak" şarkısının yanı sıra, "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi parçalarla müzik listelerini altüst etti. Türk Rock müziğinin efsanelerine adını yazdıran Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı 'Barış Akarsu Merhaba' filminin fragmanının yayınlanması üzerine de merhum sanatçı bir kez daha gündeme geldi. Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandırdığı filmin ilk fragmanının ardından Akarsu'nun Yalancı Yarim'deki partneri Merve Sevi de merak edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevi'nin son hali çok konuşuldu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA