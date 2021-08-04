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Oyuncu İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor
04.08.2021 00:01 - Son Güncelleme: 04.08.2021 00:22
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Bir Zamanlar Çukurova dizisine Hakan Gümüşoğlu karakteriyle transfer olduğu konuşulan İbrahim Çelikkol, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı ve gönüllü olarak Marmaris'teki ekibe katıldı. Eline hortum alarak yangınları söndürmeye çalışan ünlü oyuncunun o anları ise objektiflere yansıdı. Çelikkol, yangına müdahale ettiği anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncu hakkında 'Helal olsun', 'Allah yardımcınız olsun' yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Çelikkol'un yangına müdahale ettiği anlar...


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