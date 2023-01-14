Oyuncu Görkem Sevindik’in eşini görenler inanamadı! Meğer oda ünlüymüş…

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hande Soral, İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Sevindik'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Görkem Sevindik kiminle evli? Görkem Sevindik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun 3 sene önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Görkem Sevindik'in kendisi gibi çok ünlü olan güzeller güzeli eşi kimmiş...