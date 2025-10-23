Oya Aydoğan neden öldü? Oğlu Gurur Aydoğan ölüm nedenini ilk kez anlattı! Meğer patates kızartması yüzünden değilmiş...

2016 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Oya Aydoğan'ın ölümünün ardından kamuoyunda "patates kızartması yerken boğuldu" iddiaları gündem olmuştu. Oğlu Gurur Aydoğan, bu iddiayı yıllar sonra net bir şekilde yalanladı.

"Asıl neden kalp krizi"

Bir programda konuşan Gurur Aydoğan, "Annemin boğazına bir şey kaçmadı. Asıl sebep, o anda geçirdiği kalp kriziydi. Evdeydik, sabah kahvaltı hazırlığı yapıyordu. Her şey birkaç saniyede oldu" ifadelerini kullandı.

"Hâlâ aynı acıyı taşıyorum"

Aydoğan, annesinin kaybının üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi: "O benim sadece annem değil, en yakın dostumdu. Her geçen gün daha çok özlüyorum."