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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerden yorum yağdı

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre paylaştı sosyal medya sallandı! Ünlülerden yorum yağdı
12.08.2022 01:16 - Son Güncelleme: 12.08.2022 01:24

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1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, kariyerinin yanı sıra Orhan Gencebay ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle verdiği pozu yayınlayan Sevim Emre, kısa süre sosyal medyaya damga vurdu. Emre'ye ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. İşte Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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