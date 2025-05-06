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Sevim Emre komşusuyla kapıştı! Yalı kavgası kamerada!
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Sevim Emre komşusuyla kapıştı! Yalı kavgası kamerada!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 12:12:32 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 12:14:22

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, yalı komşusuyla fena kapıştı... Sarıyer Baltalimanı’nda tansiyon yükseldi, cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda Sevim Emre ve komşusu karşılıklı bağırıştı. Kavgayı ayırmak isteyen kişi bile Emre'nin tepkisinden nasibini aldı.İşte Sevim Emre’nin sinir anları, bağırışlar ve tartışma anı bu videoda.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusuyla yaşadığı gergin anlarla gündemde. Tartışma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Baltalimanı'nda Gerginlik: Sebebi Henüz Belli Değil
Olay, Sarıyer Baltalimanı'nda meydana geldi. Sevim Emre ile komşusu arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma yaşandı. İkili karşılıklı bağırarak birbirlerine sert sözler sarf etti.

Ayırmak İsteyenlere Sert Tepki
Tartışma sırasında çevredeki bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmek istedi. Ancak Sevim Emre, araya giren kişiye de sert çıkıştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu
Tartışmanın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar Emre'yi desteklerken, bazıları ise tavrını eleştirdi.

Gencebay Cephesi Sessiz
Orhan Gencebay'dan veya yakın çevresinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın taraflarından açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.

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