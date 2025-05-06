Sevim Emre komşusuyla kapıştı! Yalı kavgası kamerada!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 12:12:32 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 12:14:22

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusuyla yaşadığı gergin anlarla gündemde. Tartışma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Baltalimanı'nda Gerginlik: Sebebi Henüz Belli Değil

Olay, Sarıyer Baltalimanı'nda meydana geldi. Sevim Emre ile komşusu arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma yaşandı. İkili karşılıklı bağırarak birbirlerine sert sözler sarf etti.

Ayırmak İsteyenlere Sert Tepki

Tartışma sırasında çevredeki bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmek istedi. Ancak Sevim Emre, araya giren kişiye de sert çıkıştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tartışmanın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar Emre'yi desteklerken, bazıları ise tavrını eleştirdi.

Gencebay Cephesi Sessiz

Orhan Gencebay'dan veya yakın çevresinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın taraflarından açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.