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Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip biricik aşkının doğum gününü kutladı!

Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip biricik aşkının doğum gününü kutladı!
09.09.2022 17:59 - Son Güncelleme: 09.09.2022 18:00

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Ünlü oyuncu Onur Tuna, geçen Ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçen aylarda yeni bir ilişkiye yelken açan Tuna, gönlünü kaptırdığı meslektaşının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Tuna'nın "Güzel sevgilim. İyi ki... İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Tuna'nın güzel oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın o paylaşımı...

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