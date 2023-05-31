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Ölümden dönen Sergen Deveci'nin son hali sosyal medyada gündem oldu!

Ölümden dönen Sergen Deveci'nin son hali sosyal medyada gündem oldu!
31.05.2023 18:18

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Geçtiğimiz aylarda 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabası Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin vefat ettiği kazada Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy sağ kurtarılmıştı. Deveci aylar sonra ortaya çıktı. Ölümden dönen oyuncu Behzat Ç. yeni sezonda o role hayat verecek. Fenomen dizi ile anlaşma sağlayan oyuncu setlere döndü. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç'ın yer aldığı diziye dahil oldu. İşte Sergen Deveci'nin son hali

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