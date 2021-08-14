Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle yaktı geçti sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın! 'Ameliyat etmeyi' öğrenen Demet...
2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde haklarında ayrılık haberleri çıkan sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla reddeden ünlü çift tatile doymuyor. Bu kez Bodrum'da görüntülendi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç. Demet Özdemir, çiçekli bikinisi ve düzgün fiziğiyle düşman çatlattı.
14.08.2021 09:01
- Son Güncelleme: 14.08.2021 09:25
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Bu yaz tatillere doymayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bu kez de Bodrum'da görüntülendi.
Şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini almıştı.