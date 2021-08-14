Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle yaktı geçti sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın! ’Ameliyat etmeyi’ öğrenen Demet...

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Bu yaz tatillere doymayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bu kez de Bodrum'da görüntülendi.