Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali sosyal medya hesabından paylaşıldı!

07.06.2020 12:25

Modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından ölmeden önceki son hali paylaşıldı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali...

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından şaşırtan paylaşım geldi. Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti.

65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.Yerlitaş'ın 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezaket' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" sözlerine yer verildi.

