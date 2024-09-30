Nikahsız evlilik skandalına Müge Anlı'dan nokta dokunuş: ''Zahide Yetiş'in bile şifreleri bende!''

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 13:12 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 13:12

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ağızları açık bırakacak türden bir olay yaşandı. Meslek edindirme kursunda çalışan Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını iddia ederek, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

AMCASI CİNAYET İŞLEMİŞ

Banu Hanım'ın nikahsız bir düğün yaptığı ortaya çıktı. Banu Hanım, "Ben Murat'ın bir başka kadınla evli olduğunu öğrendim. Düğün masrafları için babamdan para aldım. Babamla da aram açıldı. Murat bizden parça parça paraları aldı. Nikahsız düğün yaptık. Evlilik vaadi ile 1 milyon TL'mi aldı. Murat'ın amcası bir cinayet işlemiş. Suçu Murat üstlenmiş. Murat beni darp bile etti. Hayatta görmediğim her şeyi Murat'tan gördüm. İkna kabiliyeti yüksek biri. Girdiği her ortamda kendisini çok sevdirir. "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi doğulu, bizde namus önemli" diyerek başından geçenleri anlattı.

MÜGE ANLI'DAN SERT SÖZLER

Bu sözlerle sinirlenen Anlı, "Doğulu falan karıştırmayın kardeşim. Evlenip çocuk yaparken doğulu olduğu gündeme gelip de ayrıldığında gelmez. Benim programımda karıştırmayın o işleri. Hamile kalırken adamın nereli olduğu önemli değil, ayrılınca mı önemli? Sizde namus önemli değil mi? Niye bu saçmalıkları bu programda anlatıyorsunuz. Batılı insanın namusu namus değil de doğulu insanın mı namusu namus." sözleriyle Banu Hanım'a yanıt verdi.

"EVLENMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Banu Hanım'ın sözlerini reddeden Murat Gümüş, arkası dönük şekilde yayına bağlandı. Murat Gümüş, "Saklandığım bir durum yok. Ben yaşadığım semtte 86'dan beri ordayım. Evli olduğum halde Banu ile kol kola dolaşıyordum. Orada utanmıyordum. Şimdi mi utanacağım? Babasından para aldım. Parayı bana vermedi. Kızı için çeyiz, düğün için verdi. Ben evlenemeyeceğimi söyledim. Olayın ortasından girersek anlaşamayız. Neden böyle bir şey yaptığımı öğrenmek istiyorsanız sorarsınız. Ben bunu Allah'tan saklamamışım. Kul bir teferruat benim için. Bana kimse borç vermedi. Babasının bana yazdığı mesajlar var. Bana düğün parasını gönderdi. Biz eşya aldık. Ev tuttuk. Akabinde bir tartışmamız oldu" diyerek kendisini savundu.

Bu sözler üzerine hayrete düşen Müge Anlı, "Banu'cuğum ben beyefendinin böyle bir para ödeyeceğini düşünmüyorum" derken Banu, ise "Benim son derdim para. Ben bu adamı bütün Türkiye'nin görmesini istiyorum. Ben kandım. Başkası kanmasın" diye konuştu. Murat, "Ben çocuğun benim olduğunu kabul ediyorum. Nüfusuma kaydettireceğim" ifadelerini kullandı. Ancak Banu bunu kabul etmedi. Banu'nun Murat'ın resmi nikahlı eşini aradığı da ortaya çıktı.

Banu'nun çocuğu babasının nüfusuna kaydettirmek istememesine anlam veremeyen Müge Anlı, "Banucuğum sen neden dolandırıldığın adamın karısıyla, sevgilisiyle konuşma ihtiyacı hissediyorsun? Murat Bey'in yaptığı külliyen ahlaksızlık. Düşünsene senin kocan kendine bir tane dost tutmuş. Ondan da çocuk peydahlamış. Sen neden karısını arıyorsun. Onun karısını aramana sinir oldum" diyerek tepki gösterdi.

EŞİNİN HABERİ VAR

Murat Gümüş ve Banu Hanım'ın TikTok'dan tanıştığı ortaya çıkarken, olaydan Gümüş'ün eşinin de haberi olduğu ortaya çıktı. Bu durum üzerine Anlı, "Al birini ver ötekine. Kızım siz hayatı nasıl yaşıyorsunuz? Öyle arkası dönük efelenme karımın haberi var diye. O zaman yüzünü dön" dedi.

"ZAHİDE YETİŞ'İN ŞİFRELERİ VAR"

Kadınlara tanışdıkları kişilerin e-devlet şifrelerini istemeleri tavsiyesinde bulunan Anlı, "Benim arkadaşlarım, kocam e-devlet şifrelerini bana verirler. Benim şifremi de onlar biliyor. Hatta Zahide Yetiş'in Arzu Davran'ın şifreleri bile var. Yarın öbür gün başımıza bir şey gelirse diye bana verdiler şifrelerini " dedi.