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Pelin Karahan dekoltede sınır tanımadı! Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”

Pelin Karahan dekoltede sınır tanımadı! Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “O masum kız gitti vamp bir kadın geldi...”
06.12.2022 22:41 - Son Güncelleme: 06.12.2022 22:41

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'Erkek, adam gibi davranmalı'

Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, bu kez tarzı ve son haliyle konuşuldu. Büstiyeri ve dekolteli eteğiyle kamera karşısına geçen Karahan'a binlerce yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Önceki halin gerçekten çok güzeldi" derken bir başkası "O masum kız gitti vamp bir kadın geldi yerine" ifadelerini kullandı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan tarzı ve son hali...

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