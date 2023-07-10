Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Murat Dalkılıç’a olay hareket: ‘’Şaka zannettim...”

Kadir Doğulu, Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Neslihan Atagül ise her şeye kulak tıkayıp eşinin ve evliliğinin arkasında durmuştu. Ünlü çift, geçen gün 7'nci evlilik yıldönümlerini kutladı. Oyuncu çifti yakın dostları Murat Dalkılıç ise yalnız bırakmadı. Böylelikle ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Dalkılıç'ın son paylaşımı ise görenleri şaşırtırken şarkıcı "İlk önce şaka zannettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...