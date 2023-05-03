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Nadide Sultan canlı yayında açıkladı! Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini böyle almış

Nadide Sultan canlı yayında açıkladı! Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini böyle almış
03.05.2023 12:46 - Son Güncelleme: 03.05.2023 12:48

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Nadide Sultan'dan olay itiraf! Sevgilisi tarafından öldürülmüştü Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini ilk kendisinin aldığını belirten Nadide Sultan açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Konyalım' şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ve şimdilerde bir çocuk annesi olan Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 2018 yılında Kaan adından bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Başrolünü Ayşe Tolga ile paylaştığı Çifte Bela dizisinde de oyunculuktaki yeteneğini sergileyen Nadide Sultan, Mümtaz Sevinç itirafıyla gündemde.

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