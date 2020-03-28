Müslüman olan ABD'li şarkıcı Jennifer Grout Ayetel Kürsi okudu! Jennifer Grout kimdir? 28.03.2020 16:01

ABD'li ünlü müzisyen Jennifer Grout yakın zamanda müslüman olduğunu açıklamıştı ve hayatının tamamen değiştiğini söylemişti. Son olarak Ayetel Kürsi okuyarak sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı Jennifer Grout çok konuşulanlar arasına girdi Jennifer Grout kimdir merak ediliyor. İşte hayatı ve eserleri

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, 2013'te Lübnan'da katıldığı "Turbs Got Talent" adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayıp, üne kavuştu. Birkaç yıl boyunca müziğe ara veren Grout, kısa bir süre önce bu kez Kuran'dan okuduğu 'Ayet'le geri döndü.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MESAJLAR ALIYORUM"

Aldığı olumlu tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında."

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim" dedi.

"Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır " diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını belirtti.

JENNİFER GROUT KİMDİR?

21 Mayıs 1990 tarihinde doğan Jennifer Grout ABD'li ünlü şarkıcıdır. Jennifer Grout Arizona eyaltinde Mesa'da doğdu ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Piyanist ve kemancı bir ailenin kızı olan Jennifer Grout5 yaşında müzik eğitimi almaya başladı.

2012 yılında Fas'a yaptığı yaz gezisinden sonra Jennifer Grout, Arapça ve Amazigh kültürü ve müziği ile ilgilenmeye başladı.2013'te Got Talentand'da finalist olarak yarıştı. Faslı bir adamla evlenen Jennifer Grout'un kocasıyla tanıştıktan sonra Müslüman olduğu bilinmektedir.