Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt!

Şimdilerde Sitare Akbaş ile mutlu bir birliktelik sürdüren Murat Dalkılıç verdiği bir röportajda merak edilenleri cevapladı. Geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçında pişti olduğu eski sevgilisi Hande Erçel sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı verdiği cevapla şaşırttı. Kendi ilişkisi hakkında da konuşan Dalkılıç, 2015–2017 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya hakkında çıkan aşk haberlerini değerlendirdi. İşte Murat Dalkılıç'ın dikkat çeken o açıklamaları...