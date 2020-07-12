Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur bikinili kıvrak dansı ile sahilin dikkat çeken ismi oldu!

12.07.2020 11:05

Hande Erçel ile evlilik yolunda ilerleyen Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, sahilde dans ettiği anlar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Boluğur da deniz sezonunu açan ünlüler arasında. Normalleşme süreci ile soluğu tatil beldelerinde alan ünlülerin paylaşımları arasında en çok dikkat çeken isim oldu Merve Boluğur... Üniversite sınavına gireceğini söyleyen ancak sonrasında bu kararından vazgeçen güzel oyuncu tatilden yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Sahil kenarında siyah bikinisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur'un keyfi pek yerinde... İşte Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur ve hakkında merak edilenler...

Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Deniz sezonnu açan 32 yaşındaki oyuncu, sahil dansı ile dikkat çekti. Son günlerin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan Merve Boluğur, üniversite sınavına gireceğini ifade etmiş ancak daha sonra uyuyakaldığı için seneye şansını deneme kararı almıştı.

Hal böyle olunca güzel oyuncu soluğu tatilde aldı.Yaptıüğı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur'un bikinili dans videosu sosyal medya gündeminde yerini aldı.