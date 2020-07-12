Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili video paylaştı! İşte Fahriye Evcen'in Instagram'ı sallayan paylaşımı

12.07.2020 10:25

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Ailesi ile birlikte Bodrum tatilinde olan Fahriye Evcen oğlu Karan ile paylaşımının ardından takipçilerinin karşısına güneşlenirken çıktı. Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmak isteyen Evcen, son dönemin popüler filtresi göz rengi değiştirmeyi uyguladı. Fahriye Evcen'in bikinili videosunu görenler, güzelliğine hayran kaldı.

Fahriye Evcen, Instagram'dan oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çift, oğulları ile birlikte Bodrum tatiline devam ediyor.

Instagram hesabından bikinili video paylaşan Fahriye Evcen, güneşlenirken yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Evcen, verdiği kilolarla kendisini eleştirenlere bir kez daha yanıt vermiş oldu.