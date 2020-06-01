Müge Anlı'nın son haline Avukat Rahmi Özkan'dan tam puan! İşte Müge Anlı'nın son hali...

01.06.2020 14:34

Müge Anlı kilo verdiğini canlı yayında bir kez daha açıkladı. 46 yaşındaki 1 çocuk annesi sunucu, Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında programa 2 ay ara veren Müge Anlı, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile yeniden milyonları ekran başına kilitledi. Daha önce verdiği bir röportajda ev temizlemekten kilo verdiği belirten Müge Anlı, son bölümde (1 Haziran 2020 Pazartesi) güzelliği ile dikkat çekti. Programın avukatı Rahmi Özkan da 12 kilo veren Müge Anlı'ya övgü yağdırdı. İşte gençlik haline dönen Müge Anlı'nın son hali...

Müge Anlı 1 Haziran 2020 son bölümde, "Zayıfladım diye size eski bir elbisemi giydim, bu da çok mini geldi. Daha yeterince zayıflayamamışım o yüzden çok ortaya çıkmıyorum, oturamıyorum. Bugün ayakta yayın yapacağız" dedi.

"BUGÜN BİR BAŞKA GÜZEL GÖRÜNDÜN"

Avukat Rahmi Özkan ise "Gerçekten zayıflamışsın, gerekeni yapmışsın. Zaten çok güzeldin ancak bugün benim gözüme daha bir başka türlü güzel göründü." dedi.

MÜGE ANLI NASIL KİLO VERDİ?

Karantina sürecinde evden dışarıya çıkmayan Müge Anlı'nın nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Anlı, daha önce verdiği bir röportajda da belirttiği gibi kilolarını temizlik işleri yaparken verdi. Müge Anlı ev işlerinin zor ve nankör olduğunu bir kez daha vurgulayarak esprili bir şekilde, 'Ben ev işlerinden istifa ediyorum' dedi.