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Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı

Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı
26.06.2022 17:45 - Son Güncelleme: 26.06.2022 17:47

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Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini belirten Müge Anlı 'evlenmeye karar verdim' açıklamasıyla sevenlerini mutlu etti. Canlı yayında damadın adını da açıklayan Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetti, 'çok yakışıyorsunuz' yorumları havada uçuştu. İşte o kareler...

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Müge Anlı gelinlikle Sinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla... Herkes düğünü merak ederken o görüntü ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı

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