Ünlü oyuncu Miray Daner’den nefes kesen pozlar! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle mest etti… Dijital bir platformda yayınlanan ''Saygı'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Süper mini şortu ve derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen Miray Daner, çimlerin üzerine sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Daner'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada bomba etkisi yaratırken ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...