Milyoner'de ilginç anlar... Yarışmacının elendikten sonra yaptığı hareket herkesi çok şaşırttı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve milyonların severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin isimli bir yarışmacı elendikten hemen sonra ayağa kalktı ve sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti. O anlar herkesi çok şaşırttı. Ayrıca bir yarışmacıya sorulan 'İçişleri Bakanlığı'ndan takdirname bile aldım' diyen oyuncu kimdir? sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasındaydı. İşte 9 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...