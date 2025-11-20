Metin Akpınar'a tazminat davasında yeni erteleme! Duygu Nebioğlu duyurdu!

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babasına "babalığı benimsememe" ve "babalık görevlerini yerine getirememe" gerekçeleriyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davanın ertelendiğini duyurdu. Nebioğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır."

Nebioğlu, davanın uzun sürmesinin kendisi için zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum."