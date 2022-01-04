Haberler Magazin Videoları Merve Boluğur'u 'Şen'lendiren aşk! Erkan Şen'le el ele tutuşarak karanlıklara karıştı

Merve Boluğur'u 'Şen'lendiren aşk! Erkan Şen'le el ele tutuşarak karanlıklara karıştı

Merve Boluğur'u 'Şen'lendiren aşk! Erkan Şen'le el ele tutuşarak karanlıklara karıştı
04.01.2022 19:29 - Son Güncelleme: 04.01.2022 19:30

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:33
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:19
Hande Ataizi spor yaptığı...
Ana Sayfa 01:00
Arka Sokaklar’ın sevilen...
Ana Sayfa 01:20
Salako’nun Emine’siydi! Son...
Ana Sayfa 01:50
Pitbull ile sokağa çıktı, 14...
Ana Sayfa 07:52
İmamoğlu'na terör tepkisi:...
Ana Sayfa 00:27
Metro turnikesinden atlamak...
Ana Sayfa 01:34
Gaziosmanpaşa'da pazar yeri...
Ana Sayfa 00:51
İşte "rüyalar ülkesi" ABD...
Ana Sayfa 00:42
Şantiyede toprak kayması...
Ana Sayfa 00:21
Yolcu otobüsünün çarptığı...
Ana Sayfa 01:56
Kaybolan çocuğa polis sahip...

Oyuncu Merve Boluğur sevgilisi Erkan Şen’le görüntülendi. Keyfi yerindeydi. “Ormana gidip şarkı sözü yazıyorum. Bu bana iyi geliyor” dedi. Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Boluğur, sevgilisinin kendisini kıskanmadığını söyledi.

Magazin Videoları

Birbirinden ilginç pozları ve açıklamaları ile dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur, bu aralar duruldu!




Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Boluğur, sonunda aradığı aşkı buldu.




İşletmeci sevgilisi Erkan Şen ile önceki gece Beşiktaş Akaretler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.




Ayaküstü magazin muhabirleriyle sohbet etti. Merve Boluğur, "Bazen ormana gidiyorum. Bir ağacın altına oturup sözler yazıyorum, beste yapıyorum. Kendime ait bir parçayı seslendirmek istiyorum, bunu birlikte yapabiliriz" diyerek albüm çalışması üzerinde olduğunu söyledi.




Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Boluğur, sevgilisinin kendisini kıskanmadığını söyledi.




İkili daha sonra el ele tutuşup gecenin karanlığına karıştı.

SON DAKİKA