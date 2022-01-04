Merve Boluğur'u 'Şen'lendiren aşk! Erkan Şen'le el ele tutuşarak karanlıklara karıştı

Birbirinden ilginç pozları ve açıklamaları ile dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur, bu aralar duruldu!







Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Boluğur, sonunda aradığı aşkı buldu.







İşletmeci sevgilisi Erkan Şen ile önceki gece Beşiktaş Akaretler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.







Ayaküstü magazin muhabirleriyle sohbet etti. Merve Boluğur, "Bazen ormana gidiyorum. Bir ağacın altına oturup sözler yazıyorum, beste yapıyorum. Kendime ait bir parçayı seslendirmek istiyorum, bunu birlikte yapabiliriz" diyerek albüm çalışması üzerinde olduğunu söyledi.







Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Boluğur, sevgilisinin kendisini kıskanmadığını söyledi.







İkili daha sonra el ele tutuşup gecenin karanlığına karıştı.