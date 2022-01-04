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Ebru Gündeş ile Yaşar İpek yeni aşk mı yaşıyor?

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek yeni aşk mı yaşıyor?
04.01.2022 19:53

OTOMATİK OYNAT

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Ebru Gündeş ile Yaşar İpek yeni aşk mı yaşıyor? Seren Serengil yasak aşk sözleriyle şoke etmişti şimdi de Seren'in eski eşi Yaşar İpek'in Ebru Gündeş ile yeni bir aşka yelken açtığı kulislerde dolaşıyor... Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı yeniden gündemde! Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddiaya göre 'Hadise - Reza Zarrab yasak aşkı elbise faturası ile ifşa oldu ve ikilinin ilişkisini O Ses Türkiye jürilerinden biri biliyordu. Bircan Bali'nin olay yaratan bu sözlerinin ardından Seren Serengil de geçtiğimiz hafta, 'yılın rezaleti' sözleriyle dikkat çekmişti. Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara bakın ne dedi.

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AŞK İDDİASINA YANIT!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına bir taraftan açıklama geldi. Usta gazeteci Bilal Özcan'a özle açıklama yapan şarkıcı Yaşar İpek, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gündeş'le yakın olmadığını belirten İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede" dedi.

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