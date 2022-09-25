Haberler Magazin Videoları Mert Öcal’dan Sude Burcu'ya evlilik teklifi!

Mert Öcal’dan Sude Burcu'ya evlilik teklifi!

Mert Öcal’dan Sude Burcu'ya evlilik teklifi!
25.09.2022 01:19

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:27
Gupse Özay minik kızı Jan...
Magazin 00:17
Berna Keklikler süper...
Magazin 00:15
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun...
Magazin 00:58
Alparslan: Büyük Selçuklu 29....
Magazin 00:50
Devrim Yakut’un eşi bakın kim...
Magazin 02:46
Nagihan Karadere'den yıllar...
Magazin 07:28
Miss Turkey 2022 güzelleri...
Magazin 03:46
Mehmet Ali Erbil’den bomba...
Magazin 02:47
Testere Necmi’nin annesiydi......
Magazin 00:45
Kaan Urgancıoğlu yeni...
Magazin 00:18
Selin Ciğerci bir değişti pir...
Magazin 00:38
Petek Dinçöz ‘7. yaş doğum...

Yarışmacı olarak katıldıkları Survivor All Star 2022’de yaşadıkları aşkla çok konuşulan Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkisi; Evrim Keklik’in oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca ortaya çıkmıştı. Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Aşklarıyla Survivor’a damga vuran ikili, yarışmanın ardından ilişkilerine tam gaz devam etti. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten müjdeli haber de geldi. İşte detaylar...

Magazin Videoları

Mert Öcal, yakın dostlarının da davetli olduğu bir organizasyonla sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlığı kameralara yansıyan Sude Burcu ise 'Evet' diye bağırarak sevgilisinin teklifini kabul etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

SON DAKİKA