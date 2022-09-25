Mert Öcal’dan Sude Burcu'ya evlilik teklifi!

Yarışmacı olarak katıldıkları Survivor All Star 2022’de yaşadıkları aşkla çok konuşulan Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkisi; Evrim Keklik’in oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca ortaya çıkmıştı. Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Aşklarıyla Survivor’a damga vuran ikili, yarışmanın ardından ilişkilerine tam gaz devam etti. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten müjdeli haber de geldi. İşte detaylar...