Melisa Ural ‘’Sevgililer günü menüsü geliyor’’ deyip paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı! Görenler o anlara yorum yağdırdı. 1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa da yuvadan uçtu uçacak. Bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte olan Melisa Ural aşkına dolu dizgin devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklara başlayan Melisa Ural'ın Instagram paylaşımını görenler, "Erkeğin kalbine giden yol kalbinden geçer" demeden geçmedi.