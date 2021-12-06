Melisa Şenolsun dekolyeli kıyafetiyle cesaretini konuşturdu! Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği derin dekolteli elbisesiyle gündem oldu. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile gecede boy gösteren Şenolsun, törende verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Şenolsun'un pozları kısa sürede Instagram'da yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Aynı törene derin dekolteli elbisesiyle damga vuran Melis Sezen ile kıyaslanan Melisa Şenolsun'a birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...