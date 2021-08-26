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Melisa Döngel havada kriz çıkardı! Kavgayı ayırmak diğer yolculara düştü! "Siz bittiniz, sizi bitireceğim"

Melisa Döngel havada kriz çıkardı! Kavgayı ayırmak diğer yolculara düştü! "Siz bittiniz, sizi bitireceğim"
26.08.2021 12:06
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Önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a giden Melisa Döngel, havada kriz çıkardı. Güzel oyuncu, gürültü yapan iki çocuğu azarladı. Devreye anneleri girdi. Çocukların annesiyle tartışma büyüyünce, kavgayı ayırmak diğer yolculara düştü


Son dönemin parlayan yıldızlarından Melisa Döngel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savuran Döngel, yine bir kavgayla gündeme geldi.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI
İddiaya göre 21 yaşındaki Döngel, önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Uçağa yorgun binen oyuncu, iki küçük çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu. "Sessiz olun" diye çıkışan oyuncuya, çocukların annesinden tepki geldi. Bu tepkiyle iyice sinirlenen Melisa Döngel, yüksek sesle,"Çocuklarınıza sahip çıkın. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun" diye bağırdı.

AKŞAM STRES ATTI
Uçaktaki diğer yolcuların da kendisine hak verdiği güzel oyuncu, zor sakinleşti. Hosteslerin kavgaya karışan ailenin yerini değiştirmesiyle kavga bitti. Olaylı bir şekilde Bodrum'a giden Melisa Döngel, akşam saatlerinde ise arkadaşlarıyla bir mekandaki partiye katılarak stres attı.

Melisa Döngel, daha önce de kavga haberleriyle gündeme gelmişti.

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