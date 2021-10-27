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Burcu Özberk hayranları şaşkına döndü! Estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı!

Burcu Özberk hayranları şaşkına döndü! Estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı!
27.10.2021 09:23
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Burcu Özberk'te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyiciyle buluşan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan yıllar öncesine ait kareleri kafa karıştırdı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetiksiz olduğunu savunurken bir kısmı 'Kesin estetikli' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o fotoğrafları...

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Burcu Özberk’te estetik var mı yok mu derken o görüntüler ortaya çıktı! Hayranları hayal kırıklığına uğradı gören şaşkına döndü

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