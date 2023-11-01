PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023, 08:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023, 09:23

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’a şiir yazdı: ‘’İyi ki doğdun güzel kız’’

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış ve 6 ay önce tek celsede boşanmıştı. Can Aslantuğ adında bir oğulları olan ikili, boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İkili, şimdi ise Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eski eşi için şiir yazan Aslantuğ, Onan'ın hiç bilinmeyen fotoğraflarını bir araya getirerek Instagram'da yayınlandı. Onan'dan ise eski eşinin romantik paylaşımına cevap gecikmedi.

SIRADAKİ VİDEO
Tuğba Ekinci’den tepki çeken sözler: Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Mehmet Ali Erbil, Ozan Güven ve Ahmet Kural’ı örnek gösterip...
31.10.2023Salı
Keremcem yeni sevgilisi Sena Seçen'le el ele! Daha önce yakalanmış "Kendisi benim stilistim olur" deyip kaçmıştı
31.10.2023Salı
Fenomen Bilal Hancı eşini aldattı! Karısı Esin Çepni gözyaşları içinde ihanet görüntüsünü ifşa etti
30.10.2023Pazartesi
49 yaşındaki Ceylan “Erkeğim hesabı ödeyecek” deyip açıkladı! Eski eşi merak konusu oldu! Meğer İbrahim Tatlıses’in oğlundan sonra...
30.10.2023Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış
30.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ordu KYK yurdunda asansör halatları koptu! Yeni görüntüler: Öğrenci çığlıkları kamerada! | KYK asansör kazası videosu 01:44
KYK yurdunda asansör kazası: Çığlıklar kamerada
01.11.2023Çarşamba
Antalya’daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma! Muhalefetten öğretmene destek gecikmedi 02:09
Antalya'daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma!
01.11.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! KYK bursu ne kadar oldu? 2024 KYK burs ve kredi zammı kaç TL yapıldı? 00:49
KYK bursu ve kredisi ne kadar oldu?
01.11.2023Çarşamba
Maltepe’de bıçaklı kavga kamerada: 2 kişi yaralandı 02:40
Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada
01.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA