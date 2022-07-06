Haberler Magazin Videoları Mehmet Ali Erbil'in görüntülendiği güzel 'güzellik uzmanı' çıktı

Mehmet Ali Erbil'in görüntülendiği güzel 'güzellik uzmanı' çıktı

Mehmet Ali Erbil'in görüntülendiği güzel 'güzellik uzmanı' çıktı
06.07.2022 14:35

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:38
Ünlü oyuncu Nihat...
Magazin 04:09
Cüneyt Arkın'ın görüşmediği...
Magazin 00:33
Ortadan kaybolan Gupse...
Magazin 00:20
Mustafa Topaloğlu'dan kötü...
Magazin 00:23
Ebru Şallı dekoltede sınır...
Magazin 00:20
5,5 aylık hamile olan...
Magazin 00:14
Neslihan Atagül'dan spor şovu!
Magazin 01:22
“Arkadaşız” diyen çiftten...
Magazin 03:27
ALL STAR İSYAN! Acun...
Magazin 00:16
Aleyna Tilki sahne tarzıyla...
Magazin 00:50
Nisa Bölükbaşı yeni yaşını...
Magazin 04:06
Acun Ilıcalı’dan Batuhan...

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Çeşme’de bir güzelle samimiydi. Mali, “Güzellik uzmanım” dediği arkadaşını elleriyle beslemeyi ihmal etmedi. Erbil, espriyi de patlattı: "Evlilikte yaşa bakmam. Bakarsın benden büyük olur; 30 yaşında."

Magazin Videoları

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Çeşme'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekana geldiği genç güzelle samimi görüntüler sergileyen 65 yaşındaki şovmen, "Yanınızdaki kişi sevgiliniz mi?" sorusuna "O benim güzellik uzmanım, kendisine borçluyuz" yanıtı verdi.

Mehmet Ali Erbil, beşinci evliliğe şu sözleriyle yeşil ışık yaktı: "Yeniden evlilik neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli. Yalnızlık Allah'a mahsus".

YAŞ ESPRİSİ!
Erbil, espriyi de patlattı: "Evlilikte yaşa bakmam. Bakarsın benden büyük olur; 30 yaşında." Ercan AKGÜN

SON DAKİKA