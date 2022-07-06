Mehmet Ali Erbil'in görüntülendiği güzel 'güzellik uzmanı' çıktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Çeşme'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekana geldiği genç güzelle samimi görüntüler sergileyen 65 yaşındaki şovmen, "Yanınızdaki kişi sevgiliniz mi?" sorusuna "O benim güzellik uzmanım, kendisine borçluyuz" yanıtı verdi.

Mehmet Ali Erbil, beşinci evliliğe şu sözleriyle yeşil ışık yaktı: "Yeniden evlilik neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli. Yalnızlık Allah'a mahsus".

YAŞ ESPRİSİ!

Erbil, espriyi de patlattı: "Evlilikte yaşa bakmam. Bakarsın benden büyük olur; 30 yaşında." Ercan AKGÜN