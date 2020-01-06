Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra son haliyle şaşırttı! Sessizliğini bozan Erbil, yaşadığı zor günleri anlattı 06.01.2020 14:25

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zor günleri atlattı. Bir süredir tedavisine evinde devam edilen Erbil, sessizliğini bozdu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü ve yeni yıl dileklerini sıraladı. İşte Erbil'in dilinden zor günleri ve yeni yıl dilekleri...

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, bir kanalda yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanına kadar her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen. Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

'Bir buçuk senedir yatıyorum' diyen ünlü komedyen, 'Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum. dedi.