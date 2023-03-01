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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ‘Cinsel taciz’ davasında hapis kararı çıktı!

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ‘Cinsel taciz’ davasında hapis kararı çıktı!
01.03.2023 16:40

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Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı... Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istenmişti. Mehmet Ali Erbil'in yargılanması tamamlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, 'Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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