‘’Mavi giymem’’ diyen Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldığı anları paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Esmersoy'un iddialı paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Burcu Esmersoy'un çok konuşulan o paylaşımı…

Takipçileri mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü sunucunun paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken sunucu için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar yapıldı.