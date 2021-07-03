Haberler Video Magazin Videoları ‘’Mavi giymem’’ diyen Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldığı anları paylaştı!

‘’Mavi giymem’’ diyen Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldığı anları paylaştı!

‘’Mavi giymem’’ diyen Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldığı anları paylaştı!
03.07.2021 19:37 - Son Güncelleme: 03.07.2021 19:37
Ana Sayfa 00:46
Murat Övüç, oğlunu eleştiren...
Ana Sayfa 00:33
Muğla Fethiye’de tur teknesi...
Ana Sayfa 00:57
Başkent'te hortum paniği
Ana Sayfa 02:17
‘Örnek’ ihalesi bile usulsüz!...
Ana Sayfa 01:43
Telafi eğitimin detaylarını...
Ana Sayfa 02:18
Son dakika: Tacizciyi buluşma...
Ana Sayfa 00:56
Türkiye’nin ‘Yavuz’ Kocaeli’ne...
Ana Sayfa 00:53
Ankara’da tarihi eser...
Ana Sayfa 00:28
Meksika Körfezi’nde sualtı...
Ana Sayfa 00:23
İrem Kahyaoğlu gelin...
Ana Sayfa 05:01
Bozkır Arslanı Celaleddin'de...
Ana Sayfa 00:43
Murat Övüç’ün oğlu gözaltına...

‘’Mavi giymem’’ diyen Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldığı anları paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Esmersoy'un iddialı paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Burcu Esmersoy'un çok konuşulan o paylaşımı…


Takipçileri mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü sunucunun paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken sunucu için "20'lik kızlara taş çıkartır", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar yapıldı.

Magazin Videoları