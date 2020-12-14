Masterchef'te Serhat Doğramacı'nın büyük heyecanı! Masterchef Serhat’ın nişanlısı Burcu Bakır yeni bölümde...
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Serhat Doğramacı 23 yaşında. 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söyleyen iddialı yarışmacı yakında nişanlısı Burcu Bakır ile düyaevine girecek. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanına yarışmacıların yakınları damga vurdu. Serhat Doğramacı'nın sürprizi nişanlısı Burcu Bakır oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Serhat, 121. Bölümde nişanlısı Burcu Bakır ile birlikte jüri üyelerinin istediği yemeği yapmaya çalışacak. İşte başta Serhat Doğramacı'nın nişanlısı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır. MasterChef Türkiye'de 18. hafta heyecanı başladı. Son 5 yarışmacı final yolunda emin adımlarla ilerlerken bu bölümde yarışmacıları hayatları boyunca unutamayacakları sürprizler bekliyor. Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı katlanıyor. MasterChef'e konuk olacak isimlerde biri de yarışmanın iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı'nın kendisini yarışmaya katılması için zorlayan nişanlısı Burcu Bakır.
SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat'ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir.