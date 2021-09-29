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Masterchef yarışmacısı Burcu Önal, Ajda Pekkan ile akraba mı? Önal'ın Süperstar'la ders niteliğindeki anısı herkesi şaşırttı

Masterchef yarışmacısı Burcu Önal, Ajda Pekkan ile akraba mı? Önal'ın Süperstar'la ders niteliğindeki anısı herkesi şaşırttı
29.09.2021 10:36
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Masterchef yarışmacısı Burcu Önal, Ajda Pekkan ile akraba mı? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Burcu Önal oldu. Sivri kişiliği ve sık sık polemiklere girmesiyle de bilinen Burcu Önal, Ajda Pekkan ile ilgili anlattıklarıyla çok konuşuldu. Peki; Masterchef yarışmacısı Burcu Önal, Ajda Pekkan ile akraba mı? Önal, Pekkan hakkında bakın neler anlattı.


Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Önal'ın anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri şefler başta olmak üzere herkesi şaşırttı.

Şeflerin ''Dün biraz sinirli ve motivasyonsuz görünüyordun'' sözlerine yanıt veren Burcu Önal, şunları söyledi:

''Ben dünü dünde bıraktım şefim. Bir dönem aynı evde kaldığım Ajda Pekkan bana bu konuda bir ders vermişti. Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu.''

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