Masterchef Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz oyuncu çıktı görenler şaştı kaldı! Gözlerden uzak tuttuğu kızı ve oğlu...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Somer Sivrioğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de ünlü şefin çocukları. Somer Şef'in oğlu Deniz meğer bir oyuncuymuş. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.