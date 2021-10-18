Masterchef Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Gözlerden uzak tuttuğu kızı ve oğlu...
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Somer Sivrioğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de ünlü şefin çocukları. Somer Şef'in oğlu Deniz meğer bir oyuncuymuş. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
18.10.2021 10:04
- Son Güncelleme: 18.10.2021 10:04
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.
Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Somer Sivrioğlu, takipçileriyle hayatından kesitler, Masterchef programının kamera arkası ve ailesiyle olan anlarını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun restoranda çalıştığını paylaştı Somer Sivrioğlu bizlerle. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.