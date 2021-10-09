Masterchef Hasan Biltekin'in acı günü! İzin alıp dönmüştü! Doktor sevgilisi Hülya ortaya çıktı...

Masterchef Hasan Biltekin'in acı günü! İzin alıp dönmüştü! Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde de bir anda ortadan kaybolan Hasan'ın kısa süreliği yokluğunun nedeninin sevgilisi Hülya olduğu ortaya çıktı. Şimdi herkes Hasan'ın sevgilisi Hülya'yı merak ediyor...