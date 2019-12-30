MasterChef 2019'a veda özel bölümünde eğlenceli dakikalar! Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu 30.12.2019 11:28

MasterChef 2019'a veda ve eğlence programıyla bugün ekranlara gelecek. MasterChef final gecesinde Mehmet şef sürpriz gecenin müjdesini vermişti. Yayınlanan fragman ile birlikte detaylar belli oldu. Yarışmanın bu özel bölümünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri olacak. Şeflerden ikisi takımlarda yarışacak. İşte MasterChef veda özel bölümü fragmanı...

MasterChef Türkiye 2019 özel programı ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkıyor. MasterChef 2019'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Final gecesinde Alican ile Cemre yarıştı. Gecenin sonunda alınan puanlar sonucu Cemre birinci oldu. Final gecesinde Mehmet şef sürpriz bir açıklama yaptı ve sezonun tüm yarışmacıları ile özel bir bölüm olacağını duyurdu. İşte MasterChef 2019'a veda özel bölümü fragmanı...

MASTERCHEF 2019'A VEDA BÖLÜMÜ NASIL OLACAK?

Bu özel bölümde, ilk olarak kaptanlık oyunu oynanacak. Ardından mavi takımın kaptanı seçilecek. Mavi takımın kaptanı kırmızı takımın kaptanını seçecek. Takımlara iki tane şef seçilecek. Jüride ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir olacak.

30 Aralık Pazartesi günü TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye özel bölümüne ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir konuk olacaklar. Ünlü oyuncular, programda çok özel bir görevle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU

MasterChef 2019'un merakla beklenen finali tamamlandı. 2019 Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık oldu. Canlı yayında yapılan puanlamada şeflerden en yüksek puan alan Cemre 2019 Masterchef birincisi oldu.

Bu sonuçla birlikte Cemre büyük ödül olan son model arabayı almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ALİCAN UYANIK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

MasterChef finalisti Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Adana'da tamamlayan Sabunsoy, daha sonra Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

MasterChef 2019 finalisti Cemre Uyanık, 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.