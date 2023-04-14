Masal gibi evlilik kabus gibi bitti! İşte Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası...

Masal gibi evlilik kabus gibi bitti! 8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin ayrılığının kesinleşmesinin ardından ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası...