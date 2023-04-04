Leyla Lydia Tuğutlu minik bebeğini ilk kez paylaştı!

Miss Turkey 2008 birincisi Leyla Lydia Tuğutlu, 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçen sene Temmuz ayında sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren Tuğutlu, 2 ay önce 'Evren Deniz' adını verdiği minik oğluna kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oğluyla verdiği bir pozu ise Instagram hesabında yayınladı. Minik Evren ilgi odağı olurken 2 ay önce doğum yapan oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun minik oğluyla ilk karesi...