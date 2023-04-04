RAMAZAN İMSAKİYE
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Leyla Lydia Tuğutlu minik bebeğini ilk kez paylaştı!

Leyla Lydia Tuğutlu minik bebeğini ilk kez paylaştı!
04.04.2023 09:12 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:12

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Miss Turkey 2008 birincisi Leyla Lydia Tuğutlu, 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçen sene Temmuz ayında sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren Tuğutlu, 2 ay önce 'Evren Deniz' adını verdiği minik oğluna kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oğluyla verdiği bir pozu ise Instagram hesabında yayınladı. Minik Evren ilgi odağı olurken 2 ay önce doğum yapan oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun minik oğluyla ilk karesi...

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