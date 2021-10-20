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Leyla ile Mecnun'da 'Ben bu adamla oynamam' krizi! Acun Ilıcalı devreye girdi!

Leyla ile Mecnun'da 'Ben bu adamla oynamam' krizi! Acun Ilıcalı devreye girdi!
20.10.2021 15:42
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TRT 1 ekranlarında 2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra yeni bölümleriyle döndü. Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant gibi isimleri bulunduran Leyla ile Mecnun'un geri dönüşü izleyicide de büyük bir yankı uyanırdı. Leyla ile Mecnun'un geri dönmesinin ardından geçmişe dair de pek çok detay ortaya çıktı. O da Erdal Bakkal karakterine hayat veren Cengiz Bokurt ve İskender'i canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın arasında küslük. İkilinin kanlı bıçaklı olduğu iddia edildi. İşte haberlin detayları...

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