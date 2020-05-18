Larissa Gacemer'denn "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorusuna ders gibi yanıt!

18.05.2020 09:59

Brezilyalı model Larissa Gacemer, Türkiye'de yapılan bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlendi. Evliliklerindeki eğlenceli anları sık sık Instagram hesabından paylaşan Larissa, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayınca bir rahatsızlığından dolayı evlat sahibi olamadığını söyledi. Brezilyalı modele ünlü isimlerin yanı sıra eşinden de destek gecikmedi.

Sosyal medyada birbirinden eğlenceli videolarla dikkat çeken Larissa - Burak çifti, herkesi derinden üzdü. Takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayan model Larissa Gacemer, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını söyledi. Açıklamasıyla herkesi derinden sarsan Gacemer'e eşi Burak Gacemer de "Sen bana yetersin" diyerek destek oldu.

Larissa'nın "Çocuğum olmuyor" dediği videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir çok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Larissa'ya en anlamlı destek ise eşinden geldi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer "Sen bana yetersin" dedi. Gacemer'in bu yorumu 178 binden fazla beğeni alırken 1700'e yakın da yorum aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Larissa Gacemer'in herkesin derinden etkileyen videosuna Aslıhan Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Eda Ece, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, İlayda Erkök ve Özge Ulusoy gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi. Larissa Gacemer'in videosu ise yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi.

"KÖTÜ YORUM YAZMAYIN ARTIK"

Larissa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana sürekli neden çocuk yapmıyorsun diyorlar. Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Yine de denedik Burak'la ama olmuyor. Eşim bunu kabul etti, ben de bu duruma alıştım. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA DESTEK VERDİ

Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Larissa Gacemer'e destek oldu. Hazal Kaya paylaşımında, "Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi böylesi yok, şahane bir kadınsın, eksiğin olmadığı gibi de fazlan var, dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an bile dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun; Bana ne?" ifadelerini kullandı.